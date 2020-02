Hotel: 11mila camere nuove tra il 2020 e il 2022 Gli investitori puntano ad acquisire strutture nella fascia di lusso. Intanto i grandi brand di gestione si posizionano a Milano, Roma e in altri centri di primo piano di Laura Dominici

È attesa una nuova fase di espansione per il settore alberghiero in Italia. Tra il 2020 e il 2022 verranno aperte 11mila camere distribuite tra Nord, Centro e Sud Italia. Lo rivela un’analisi di World Capital, che sottolinea come la parte del leone la svolgeranno regioni come Lazio con 3.536 camere in pipeline, seguita da Toscana con 1.677 camere, Veneto con 1.412, Sicilia con 964 e Lombardia con 873. Interessanti anche le potenzialità di Sardegna (534 stanze) e Campania (467).



Lo scorso anno il settore alberghiero è diventato la seconda asset class, dopo gli uffici, «con una quota di mercato del 25%» come segnala un report di Colliers International Italia e anche per il prossimo triennio ci si potrà attendere un buon andamento in tema di investimenti.

«L’inizio dell’anno in corso – dichiara Simone Roberti, head of research Colliers International Italia - è stato segnato dall’operazione di Covivio, che ha rilevato un portafoglio di strutture alberghiere dal fondo Varde (gli ex hotel Boscolo) e dal ritorno sul mercato dell’hotel Bauer». La conferma di una fase espansiva arriva anche dalla società Cbre: «Le asset class più interessanti del 2020 saranno gli hotel e il 17% degli investitori si dice interessato, dopo l’anno record 2019 in cui il settore ha raccolto 3,3 miliardi di euro di investimenti, triplicando il volume medio degli ultimi anni».



Se Roma mantiene il suo primato, rappresentando il 35% del volume investito, davanti a Venezia e Milano, «quest’ultima – spiega Simone Roberti - anche grazie all’ottenimento dei Giochi olimpici invernali del 2026, assieme a Cortina, sta proseguendo nel suo trend di aumento e miglioramento della qualità alberghiera».



I brand più attivi tra Milano e Roma

Il Gruppo Cipriani sbarca a Milano e nello storico Palazzo Bernasconi, ex sede della sartoria di lusso di Gianni Campagna, declinerà un nuovo concept: due ristoranti Cipriani, un boutique hotel, un bar club, un centro benessere e uno fitness in apertura nel 2021. Sempre a Milano l’ex Seminario Borromeo diventerà un hotel di lusso firmato Ferragamo, poi ci sono gli investimenti di Radisson in due nuovi hotel cinque stelle che apriranno tra 2020 e 2022 in pieno centro, uno nel palazzo storico del Touring club e l’altro in Santa Sofia, in un immobile del gruppo Allianz. Meliá Hotels International ha invece riconvertito il palazzo della Torre

Galfa aprendo l’Innside by Meliá Torre Galfa, adiacente alla Stazione Centrale, e Unipol attraverso il marchio Una apre il “Milano verticale”, mentre Nh ha due operazioni in programma tra Corso Buenos Aires e Citylife. Il gruppo B&B Hotels ha in pipeline otto aperture in Italia ma non ha ancora svelato le location precise.