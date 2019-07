Hotel, boom degli investimenti: 2,3 miliardi a giugno (+310%)

«Il 38% degli investimenti recenti riguarda destinazioni di vacanza - fanno sapere da EY -, tra cui il Capri Palace (69 camere) e gli hotel di Taormina Mazzarò Sea Palace e Atlantis Bay (171 camere)».

Anche secondo JLL questo sarà un anno record per il segmento dell’ospitalità. Va però segnalato che nei volumi JLL inserisce solo il lusso e prevede per fine anno investimenti a quota 2,5 miliardi di euro.

Come si è evoluta nel tempo la provenienza geografica degli investitori? «Dal 2010 i soggetti in arrivo dal Middle East hanno contribuito al mercato con volumi pari a 1,6 miliardi di euro - dicono da JLL -. La componente degli investimenti domestici si è, invece, costantemente ridotta con una media del 30% del totale delle transazioni negli ultimi dieci anni». Il Paese è diventato quindi sempre più appetibile per i grandi investitori, che cercano oggi portafogli (merce rara sul mercato), con trophy asset posizionati in località chiave o destinazioni business. In questo contesto sono attivi soggetti americani e asiatici, con un’ottica però più speculativa.

A fare la parte del leone come destinazioni ambite sono sempre le quattro città di Roma, Milano, Venezia e Firenze.

Roma in particolare attira sempre più investimenti. Nei primi sei mesi del 2019 qui sono arrivati 220 milioni di euro (500 milioni nel 2018). Molti gli edifici che sono stati acquisiti per essere trasformati in hotel. In corso al momento c’è la gara per l’ex sede storica di Bnl in zona via Veneto. Il gruppo bancario ha già scelto Raffles (del gruppo Accor) per la gestione alberghiera e punta a una valorizzazione dell’immobile intorno ai 200-250 milioni di euro. Sempre in zona Kryalos per conto dell’investitore Kingstreet ha acquistato due palazzi che diventeranno un hotel a marchio W (Marriott), mentre di recente Orion ha comperato un palazzo di via del Corso dei Benetton destinato a diventare un hotel di lusso.