Hotel, boom di investimenti: due miliardi in sei mesi Il 2019 si annuncia l’anno dei record di Vincenzo Chierchia

1' di lettura

Accelerano i progetti real estate in ambito turistico. Nel primo semestre del 2019 - si legge nel Rapporto della Gabetti - sono stati investiti oltre 2 miliardi nell’alberghiero. Da un volume totale di 594 milioni registrato nel 2014, si è quasi raggiunto il miliardo nel 2016, dato ulteriore crescita nel 2017, con 1,19 miliardi . Il 2019 si appresta a essere l'anno record per gli investimenti in questa asset class.

Claudio Santucci, manager Gabetti, sottolinea che «nel primo semestre del 2019 il comparto alberghiero è risultato in testa alle preferenze degli investitori, soprattutto esteri, rappresentando il 43% del totale investimenti capital markets. Grazie a due importanti operazioni relative a portafogli, che hanno determinato volumi record, si prevede che l'alberghiero sarà l'asset class dominante di quest'anno». Nei primi sei mesi del 2019 si conferma la preferenza di strutture alberghiere di fascia più alta, rilevato l'acquisto di due importanti portafogli: uno di 15 asset da parte degli USA e uno di 8 asset da parte della Francia, sottolineano alla Gabetti.