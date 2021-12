Hotel, Castello Sgr compra a Milano e investirà 400 milioni nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una acquisizione in questa fine anno e altri 400 milioni di euro di investimenti da finalizzare nel corso del 2022. È l’operatività di Castello Sgr, che chiude dicembre acquistando per circa 60 milioni di euro attraverso il fondo Star l’hotel Four Points by Sheraton Milan Center, situato in zona Porta Nuova nelle immediate vicinanze del grattacielo Gioia 22 “la Scheggia”.

Un patrimonio da 800 milioni

Il patrimonio immobiliare della società vale quindi 800 milioni di euro per un totale di 37 strutture alberghiere (contando anche quella relativa all’operazione conclusa ieri) e 5mila camere. Le strutture sono situate per il 30% nel nord Italia, per il 39% al centro e per il 31% al sud e nelle isole. Tra gli altri anche gli hotel di lusso di Italian Hospitality collection, tra i quali in Toscana i resort termali Fonteverde, Grotta Giusti, Bagni di Pisa, Chia Laguna in Sardegna e Le Massif a Courmayeur.

Il 92% del patrimonio è rappresentato da strutture che stanno subendo un processo di valorizzazione.

In pipeline oggi ci sono altri otto alberghi per complessive 2mila camere, per i quali saranno investiti appunto 400 milioni l’anno prossimo, oltre a cento milioni di spese di riqualificazione.

Il complesso

L’hotel appena acquistato ha 239 camere oltre a un conference center da sette sale riunioni, ristorante, bar e roof terrace panoramica. La zona nella quale situato è sotto i riflettori per lo sviluppo che ha avuto negli anni e che oggi si sta estendendo nella zona di via Melchiorre Gioia.