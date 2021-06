Hotel, Cdp tratta per il Lefay resort

Sempre secondo indiscrezioni il gruppo Four Seasons avrebbe definito l’accordo per gestire Palazzo Marini 3-4 a Roma, del portafoglio Scarpellini, mentre si vocifera da tempo che la catena metterà la propria insegna sul Danieli di Venezia nel 2026.

«C’è moltissima liquidità in giro, in primis fondi di private equity che cercano occasioni di acquisto a sconto - racconta Roberto Galano, ex vice president di JLL in Italia e nome noto nel settore dell’advisory per hotel di lusso che ha creato di recente la società di consulenza Dkd real estate -. Per quanto riguarda i volumi, credo che quest’anno si supererà il miliardo di euro, inteso come volume di tutto il mercato e non solo del lusso».

Per Galano la ripresa ci sarà a partire dal 2022, un anno che potrebbe registrare un vero e proprio boom. Cercando di recuperare il terreno perso per via del Covid rispetto a quei 3,2 miliardi di euro registrati nel 2019.

«Sono poche le offerte di qualità sul mercato e destano grande interesse – racconta Claudia Bisignani, head of Italy Hotels JLL -. Il focus si concentra sulle operazioni value added, che consentono un riposizionamento dell’hotel acquistato. Ipotizziamo che il mercato possa tornare a livelli trading del 2019 tra il 2023 e il 2024, certamente ci sono segmenti come quello del leisure che vedranno una ripresa prima rispetto al segmento business e conference hotel».

Un trend importante riguarda la valorizzazione dei marchi italiani esistenti, con potenziale ancora inespresso. È il caso di alcuni investitori internazionali che starebbero stringendo accordi con hotel iconici per replicarne la formula di gestione all’estero.