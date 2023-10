Hotel a cinque stelle spendendo “poco” e mete emergenti

Per un italiano su dieci, viaggiare nei prossimi dodici mesi sarà anche sinonimo di qualche lusso da concedersi ancor prima di raggiungere la destinazione finale: il 12% degli intervistati prevede infatti di effettuare l’upgrade del proprio volo in business o prima classe, mentre il 10% intende acquistare l’accesso all’area lounge in aeroporto per iniziare al meglio la propria vacanza. Il rapporto qualità-prezzo rimane, in ogni caso, un fattore chiave per la scelta. Per chi ama il confort di un hotel di lusso e non vorrebbe pagare cifre astronomiche ecco qualche idea da non trascurare: a Kuala Lumpur, in Malesia, il prezzo medio di un albergo a cinque stelle a notte non supera l’equivalente di 95 euro, mentre ce ne vogliono 132 a Tirana, capitale dell’Albania, 137 a Chiang Mai, fra le montagne della Thailandia Settentrionale, e 143 a Brno, icona medievale della Repubblica Ceca. Nel rapporto sono indicate infine le destinazioni più di tendenza e quelle che hanno registrato il maggior calo delle tariffe aeree nell’ultimo anno. Fra queste ultime spicca Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per cui il costo del volo è sceso addirittura del 37%. Nella hit parade delle mete più richieste e gettonate, invece, quattro delle prime cinque si trovano in Europa e sono nell’ordine Pola (Croazia), Skopje (Macedonia del Nord), Madeira (Portogallo) e Ginevra (Svizzera). Oltre a Osaka, Tokyo, Lussemburgo e Hanoi, in classifica c’è anche Mumbai, megalopoli indiana patria di Bollywood e base di partenza ideale per raggiungere l’isola di Elephanta e visitare gli antichi templi scavati nella roccia dedicati alla dea indù Shiva. E poi la mistica Kathmandu, la capitale del Nepal, culla del buddismo e dell’induismo a 1.400 metri di altitudine in una valle circondata dalle montagne dell’Himalaya.

