Hotel, come cambia il format nel post-Covid Architetti e istituzioni a confronto per individuare i nuovi temi e rilanciare le strutture alberghiere di Paola Pierotti

Dal mondo del design e dell’architettura la ricetta per un’ospitalità Covid-free. Nell’ambito del convegno digitale “Progettare la Nuova Ospitalità”, promosso da Elle Decor Italia, si sono confrontati alcuni grandi studi noti per la loro consolidata esperienza sul tema dell’hotellerie, da Piero Lissoni a Patricia Urquiola da Matteo Thun a Patricia Viel, con l’intento di delineare i nuovi ingredienti e i possibili format per un prodotto immobiliare pronto per il post-pandemia.



Lissoni ha sottolineato il tema del mantenimento nel tempo, l’attenzione alla scelta corretta dei materiali e all’uso locale delle risorse, in modo tale da allungare la vita del progetto, senza costantemente intervenire.

«Gli alberghi per noi sono sempre state creature complicate ed evolute, non sono mai stati semplici hotel» - ha detto Piero Lissoni, che ha raccontato come le sue architetture per l’hospitality siano “multidisciplinari e multifunzionali, progettate per fare diverse cose, legate e interconnesse con il luogo in cui sorgono».

Ecco che nonostante un primo timore per la novità e le conseguenze del Covid, «con i nostri clienti – spiega – abbiamo continuato a lavorare con la stessa metrica e giudizio: la sostenibilità – ad esempio - è sempre stata una richiesta specifica e connaturata ai nostri progetti, basti pensare all’utilizzo dell’acqua o alla gestione delle temperature».

Patricia Urquiola ha sottolineato la necessità di una maggiore integrazione tra architettura e interior design, tra reale e digitale, creando dei link tra spazi pubblici e spazi privati, dove il verde avrà sempre maggiore rilevanza. Tenendo conto della domanda di sanificazione, «bisogna imparare a progettare il tatto, anche visivo» ha commentato la designer. Per lei un “hotel-emozionale” sarà in grado di fornire esperienze per ospiti e per cittadini, supportato dalla tecnologia (rigorosamente silente) per l’erogazione di servizi personalizzati e capace di generare valore e lavoro per la comunità.