Hotel, cresce il successo dello «stay&dine»

Le prospettive future

Un fenomeno, però, che secondo Federalberghi non è da trascurare. «Le prospettive future appaiono molto interessanti – commenta Bocca –. Penso alla possibilità di aprire l'albergo al territorio, offrendo agli abitanti della città un bouquet di servizi, non solo il ristorante, ma anche il bar, la piscina, la palestra, il centro benessere. In Italia c’è l’idea che un albergo sia un elemento, in un certo senso, esterno alla città o al quartiere di cui, invece, è parte. Questo perché generalmente ospita residenti temporanei che provengono da fuori. In realtà l’hotel è parte integrante del tessuto urbano».

Secondo Bocca la sfida che si impone è quella di creare un rapporto nuovo con i vicini, «bussare alle loro porte per mostrare loro che possono attraversare la strada e trovarsi di fronte a possibilità finora inesplorate».Non sono pochi i casi, comunque, in cui queste esperienze si siano consolidate ed abbiano raggiunto livelli di eccellenza, basti pensare ai ristoranti stellati dei grandi alberghi, in cui da sempre si sperimenta la ristorazione di alto livello, o alle grandi hall che fungono da luogo d'incontro in occasioni di lavoro e di svago. E, ancora, l’utilizzo day use delle camere, per gli usi più svariati, dall'incontro d'affari al the con le amiche. Negli ultimi tempi, anche prima della pandemia, il mercato ha preso consapevolezza di queste opportunità, che appaiono suscettibili di sviluppo su scala più ampia. “Si tratta di un obiettivo al quale Federalberghi lavora da anni – sottolinea il presidente – promuovendo l’adozione di normative che favoriscano la trasformazione flessibile degli spazi alberghieri». Sui vantaggi di un’operazione commerciale come lo stay & dine Bonini di Trademark esprime il suo giudizio: «Dipende da diversi fattori, soprattutto dal principio di partenza: utilizzare il ristorante come elemento valoriale per attirare in hotel i clienti e far vivere un’esperienza alberghiera a tutto tondo a prezzo promozionale così da creare un rapporto speciale con la community locale ha un senso. Diverso è l'atteggiamento di fare cassa sfruttando il fatto di avere le camere, dandole anche gratis, per vendere qualche cena in più. Le soluzioni più interessanti provengono dagli hotel che hanno un ristorante gourmet».

Fatturato dimezzato

L’avvicinarsi delle festività natalizie getta un’ombra sulle future performance: «I segnali del nostro osservatorio sono negativi – argomenta Bonini – e le prenotazioni per il Capodanno sono praticamente a zero. La certezza che abbiamo è che l'unico movimento turistico consentito, almeno fino al 3 dicembre, è quello legato ad affari/lavoro, che sappiamo essere ai minimi termini». Le ultime rilevazioni di Federalberghi indicano che il fatturato 2020 degli albergatori sarà più che dimezzato rispetto al 2019.