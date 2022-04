Hotel Excelsior Venice Lido Resort -Venezia

La stagione dell'hotel è ripresa il 14 aprile: fra le novità dell'anno, l'apertura della mostra fotografica “Three Minutes at the Excelsior” di Riccardo Ghilardi, fotografo di fama mondiale per Contour by Getty. “Tre minuti” si riferisce alla quantità di tempo che i fotografi ritrattisti hanno in genere con una celebrità nel mezzo di un festival cinematografico come Venezia e in occasione di cerimonie di premiazione come gli Oscar, tutti catturati da Ghilardi. La mostra sarà inaugurata in concomitanza con la Festa del Cinema, il prossimo 31 agosto.

