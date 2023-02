Hotel Forestis, poesia contemporanea tra le Dolomiti della Valle Isarco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Salendo da Bressanone verso la montagna della Plose, appaiono improvvisamente tre moderne torri in legno scuro e cristallo. Basta avvicinarsi per scoprire che tutto parte da un antico chalet tirolese. Quando sono arrivati Stefan e Teresa Hinteregger, i nuovi giovani proprietari, hanno cambiato il nome del vecchio albergo in Forestis, ampliato gli spazi e anche il concetto di ospitalità. In poco più di un anno hanno costruito le torri per ospitare altre suite, tutte con terrazza, sfruttando l’isolamento e la vista straordinaria e, nella zona di raccordo tra la parte storica e quella nuova, hanno realizzato una spa spettacolare con piscina riscaldata anche all’aperto e alcove dove rilassarsi, una biblioteca, un’isola per rifocillarsi con tisane e frutta secca e fontanelle di acqua che arriva direttamente dal Monte Plose, a 1870 metri, tra le più pure d’Italia.

Poi ci si addentra nell’area delle saune, dove due volte al giorno si pratica l’augfuss, un rituale con essenze balsamiche e ventate di calore che ne amplifica gli effetti benefici e si conclude con un bagno nella neve o nell’acqua gelata. Le camere in abete rosso sono minimaliste e confortevoli, con una stube in ceramica moderna, una parete vetrata e una terrazza (dove d’estate si può anche dormire) davanti al gruppo delle Odle, bianche in inverno, verdissime in estate, incendiate di rosso in autunno.

Qui si punta sul design e sulla contemplazione. Anche al ristorante, dove si cena scegliendo tra due menù degustazione, i tavoli sono abbracciati da poltrone come piccoli privé rivolti verso il paesaggio spettacolare. Spettatori sì, ma anche protagonisti attivi, gli ospiti possono scegliere tra lezioni di yoga celtico Wyda e meditazioni guidate, corsa nella foresta ed escursioni di mezza giornata nei dintorni. Tutto incluso nel prezzo del soggiorno. Si scia su 40 km di piste esposte al sole fino a sera. Tra queste anche la Trametsch di 9 km, la più lunga dell’Alto Adige, che parte da Rifugio Plose a 2446 m e scende a valle con un dislivello di 1400 metri nello scenario fiabesco delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità.