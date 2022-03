Hotel, il gruppo Marriott a caccia di 200 giovani con il recruiting day

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono circa 200 le posizioni aperte nei 15 hotel Marriott Bonvoy, strutture a 4 e 5 stelle, sparsi lungo la Penisola. Martedì prossimo si terrà un open day a Milano a cui saranno presenti i responsabili delle risorse umane e i capi reparto dei diversi dipartimenti di Marriott International che condivideranno la loro visione del settore e le opportunità di sviluppo professionale durante una giornata di incontri e colloqui con i candidati.

Ai migliori verrà consegnato un golden ticket, una proposta di assunzione fatta il giorno stesso mentre gli altri selezionati potranno ricevere una proposta nei giorni successivi al colloquio. Lo scopo di questa iniziativa è quello di attirare i migliori talenti sul mercato per rafforzare i team all’interno degli alberghi e riaccendere l’attenzione e il desiderio di lavorare nell’industria turistica e alberghiera, che costituisce uno dei comparti più importanti del Paese in termini di produzione di Pil. Un settore questo che garantisce grandi opportunità di crescita professionale, possibilità di esperienze internazionali e ciò che è mancato in questi ultimi anni: il contatto umano e una arricchente interrelazione personale con gli ospiti e i colleghi. «Ogni lavoratore a prescindere dal suo ruolo attuale può, attraverso gli strumenti di formazione messi a sua disposizione dalla società trovare il proprio percorso di carriera ideale anche trasversale ed acquisire le competenze e la formazione necessaria alla propria crescita - premette Massimo Milazzo, direttore Risorse umane per il Sud Europa di Marriott International -. In aggiunta abbiamo numerose opportunità presso i nostri centri di formazione e corsi specifici a livello managariale per la formazione dei nostri futuri senior leader». Le posizioni disponibili hanno diversi gradi di responsabilità e spaziano dalle aree dell’accoglienza, dal food & beverage alla cucina ma sono necessari anche governanti, tecnici della manutenzione e non mancano le attività di back office come quelle per eventi e conferenze e nell’information technology. Marriott offre contratti a tempo determinato e indeterminato e soprattutto di trovare tante opportunità di crescita interna. «Puntiamo ad offrire ad ogni dipendente la possibilità di scoprire la propria vocazione per poter lavorare sul proprio percorso di crescita professionale» aggiunge Milazzo. In questa ottica sono anche strutturati i processi di selezione che prevedono incontri con i responsabili delle diverse aree, un momento in cui il candidato avrà l’opportunità di condividere le proprie aspirazione e obiettivi di carriera.

I potenziali candidati potranno accedere gratuitamente all'evento previa registrazione (a questo indirizzo www.eventbrite.it). L’evento si terrà martedì 5 aprile presso l’hotel Sheraton San Siro a Milano dalle ore 9.00 alle ore 17.00.