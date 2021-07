Nel famoso Taschenbergpalais, palazzo adiacente al Castello Reale di Dresda, oggi sede dell'Hotel Kempinski, tra i più eleganti 5 stelle in Europa, si è consumata la storia d'amore di Augusto il Forte con la nobile Anna Constantia. Il principe, innamoratissimo di questa donna, diede ordine di costruire un palazzo tutto per lei adiacente al castello reale e collegato appositamente da un ponte per permettere ai due di incontrarsi segretamente. Trascorrere un soggiorno in questa cornice così suggestiva sarà come vivere gli anni più fiorenti dell'epoca barocca e del mito di Augusto

