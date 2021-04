Hotel, Luigi Polito investe sull’estate e guarda ad acquisizioni

5' di lettura

Test per le riaperture, vaccinazioni in massa ai residenti delle piccole isole e accordi turistici con i paesi vaccinati. La Grecia con le sue isole si è mossa per accogliere in tempo i turisti estivi, così come la Spagna ha fatto le sue prove generali a fine marzo ospitando alle Baleari e alle Canarie i primi vacanzieri stranieri e i vettori aerei hanno predisposto un piano di collegamenti alla volta delle isole del Mediterraneo che presto saranno covid free.

L’ipotesi isole Covid-free

In gioco, in particolare per la Grecia che ha lanciato l’idea delle isole covid-free (per quelle con meno di 5mila abitanti), c’è un’industria che vale il 20% del Pil e il 25% dell'occupazione totale. Entro maggio la volontà di Atene è quella di vaccinare tutti gli abitanti di una settantina di isole.

Loading...

In Italia la soluzione è stata accolta favorevolmente dalle isole minori tra cui Ischia, Capri, Procida, Eolie, Egadi e Pelagie, ma anche da altre isole come Ponza, le Tremiti, l’Elba e l’isola del Giglio. Un’ipotesi che ha acceso un dibattito rovente tra i sindaci e gli amministratori locali delle isole del Mezzogiorno e alcuni presidenti di Regione, che denunciano uno svantaggio competitivo ai danni dei loro territori in vista dell’estate.

Di recente il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha spiegato che, una volta messe in sicurezza le fasce deboli, si potrebbe procedere, qualora ci fosse la disponibilità di dosi nel territorio, con questa soluzione.

Analoga la posizione tenuta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: «Quando finiremo di vaccinare gli over 80, i fragili, i 70enni, i 60enni potremmo avere dosi a sufficienza per vaccinare una popolazione limitata di isole che sono un brand mondiale come Capri e Ischia. Altrimenti il rischio è di regalare a Spagna, Grecia e Croazia milioni di turisti».