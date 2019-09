Hotel di lusso: Azora e Palladium alleati, sfida spagnola a Club Med Piano di investimenti da 500 milioni di Vincenzo Chierchia

Attacco alle posizioni di Club Med. Azora e Palladium Hotel Group - si legge in una nota congiunta - hanno fondato una nuova azienda per investire insieme nel settore alberghiero in Europa, di cui Azora possiede il 75% e Palladium Hotel Group il 25%. L’attività è iniziata con l'acquisizione di tre complessi alberghieri di proprietà del Palladium Hotel Group per un totale di 115 milioni ed inoltre è previsto un investimento in riposizionamento di 110 milioni. La transazione include il Fiesta Sicilia Resort con un totale di 529 camere, a Cefalù in Sicilia - dove Club Med ha recentemente investito, cosí come il Bless Hotel con 151 camere (5 stelle Luxury) e il Fiesta Hotel Tanit con 440 camere, entrambi situati ad Ibiza.

Il Grupo Azora è un gestore indipendente, leader in Spagna, che ha iniziato la sua attività nel 2003 e che alla fine del 2018 ha gestito asset con un valore di oltre 5,3 miliardi. Azora inoltre gestisce uno dei principali portafogli residenziali in affitto in Spagna, con oltre 14mila dimore, ed ha creato un portafoglio di hotel con oltre 13mila camere recentemente acquisite da Blackstone.

Palladium Hotel Group è una catena alberghiera spagnola con oltre quarant'anni di esperienza, possiede 50 hotel e oltre 14mila camere in sei paesi: Spagna, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Sicilia (Italia) e Brasile, e gestisce dieci marchi: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Alberghi, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Bless Collection Hotels, Ayre Hotels e Only YOU Hotels, e il marchio Hard Rock Hotels su licenza con due hotel ad Ibiza e Tenerife.

L'hotel di Cefalù sarà rinnovato per operare con il marchio Grand Palladium 5 star su base all-inclusive alla fine di questa stagione, evidente l’impegno su una destinazione in crescita e di grande potenziale come la Sicilia.

Il Fiesta Hotel Tanit subirà un rinnovamento globale per il riposizionamento con il marchio di lusso Trs, includerà una proposta all-inclusive di fascia alta per un pubblico di soli adulti e presenterà il programma di intrattenimento per cui il marchio è già riconosciuto in altre destinazioni nei Caraibi e in Messico.