Hotel di lusso, progetti di cultura e sostegno per il territorio Molte famiglie dell’hotellerie italiana si sono mobilitate durante l’emergenza sanitaria, ma già prima hanno intrapreso progetti di filantropia, sostenibilità e cultura per le comunità locali e l’ambiente di Sara Magro

Molte famiglie dell’hotellerie italiana si sono mobilitate durante l’emergenza sanitaria, ma già prima hanno intrapreso progetti di filantropia, sostenibilità e cultura per le comunità locali e l’ambiente

3' di lettura

Mai come negli ultimi anni si è parlato di alberghi di lusso come protagonisti dei viaggi, fino a coincidere con la meta o diventarne più importanti. Di loro si raccontano il design, la cucina stellata, le camere con viste su scorci e monumenti, e i servizi personalizzati. La pandemia è stata invece l’occasione per far emergere un aspetto poco conosciuto dell’alta ospitalità: l’impegno nei confronti delle realtà in cui lavorano. All’inizio di una stagione turistica molto incerta, ad esempio, la famiglia Costa è stata la prima a regalare soggiorni di relax al personale sanitario in prima linea nei reparti di Covid-19. All’iniziativa si sono unite altre famiglie dell’hotellerie italiana, mettendo a disposizione almeno 50 camere ciascuna. Altri invece hanno scelto di finanziare i reparti di terapia intensiva o la ricerca per il vaccino. Ma già prima dell’emergenza sanitaria, alcuni hotel di fascia alta hanno intrapreso progetti di filantropia, sostenibilità e cultura per sostenere le comunità locali e l’ambiente. Sono iniziative di restituzione che nascono dall’amore per il proprio territorio e dalla convinzione che il turismo migliora il mondo.

Alcune strutture hanno scelto di operare localmente. Nel 2001, i Melpignano, proprietari di alcuni hotel iconici in Puglia, tra cui Borgo Egnazia, hanno creato la Fondazione San Domenico per riportare alla luce il patrimonio archeologico tra Fasano e Monopoli e formare un centro di ricerca all’avanguardia. Nel 2013 hanno ottenuto la gestione del Parco Rupestre di Lama D’Antico, dove un anno fa è stato concluso un primo restauro virtuale: con un sistema di videomapping si ricostruisce l’aspetto originario degli affreschi danneggiati sulle pareti di una chiesetta del ’300.

Anche il Gritti Palace di Venezia ha scelto di sostenere la onlus Venetian Heritage, la cui mission è far conoscere l’arte veneta degli antichi territori della Serenissima, sparsi in Italia e fuori. Nel 2018, l’organizzazione no profit ha adottato il restauro dello scalone monumentale della Scuola San Giovanni Evangelista (nella foto), capolavoro rinascimentale di Mauro Codussi, con 200mila dei 450mila finora raccolti.

Nel caso di Starhotels, il gruppo alberghiero privato più grande d’Italia, la presidente Elisabetta Fabri ha fatto una scelta di mecenatismo con l’iniziativa La Grande Bellezza , per supportare il saper fare italiano con un premio annuale e impiegando l’alto artigianato e il design made in Italy nelle 13 strutture storiche della Collezione dislocate nelle città d’arte, da Roma a Firenze, da Parigi a New York.

L’attenzione al sociale e alla sostenibilità ambientale sono al centro della filosofia di Borgo San Felice, azienda agricola e resort del Gruppo Allianz. Nel 2012 è nato l’Orto Felice per favorire l’inserimento sociale e lavorativo di sei ragazzi con disabilità cognitive (nella foto in alto) in un contesto agricolo: il loro compito è accudire gli animali dell’aia, e coltivare la verdura per le cucine del resort, imparando il mestiere dai contadini in pensione, con la supervisione dell’educatrice Sonia Belluardo.