Hotel La Maison - Champs Elysées, Parigi

Era il 2011 quando Maison Margiela, marchio del gruppo Otb, inaugurava il suo primo design hotel a Parigi, in un ex hotel del 1864, fra Avenue Montaigne, il Grand Palais e Place de la Concorde. Trompe l'oeil, bianco e nero, arredi in stile, luci al led e acciaio. Da non perdere il soggiorno nella surreale suite dove tutti gli arredi e gli accessori sono ricoperti del tessuto bianco, icona dello stilista belga.

