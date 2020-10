Hotel, un patrimonio da 120 miliardi e valori in flessione dal 17 al 30% Il rapporto di World Capital e PKF hotelexperts ha mappato gli hotel 3, 4 e 5 stelle delle prime 266 località turistiche italiane, oltre 20mila esercizi e quasi 1 milione di camere. Servono incentivi, anche se la ripresa sarà a macchia di leopardo. L’appartenenza a un brand aiuta ma le realtà familiari, benchè in sofferenza, non venderanno subito di Laura Cavestri

(agefotostock / AGF)

Il covid ha colpito turismo e hotel? Sì, ma non tutti allo stesso modo. Più duro il colpo per i 5 stelle “vista mare”. Meglio è andata ai loro vicini 3-4 stelle. Batosta per le città d’arte. Ma in montagna è stato quasi tutto esaurito. Quanto vale il patrimonio alberghiero italiano? E i suoi valori immobiliari – dopo la pandemia e un inverno ancora incerto – sono stabili o in flessione? A queste domande stanno fornendo le prime risposte World Capital e PKF hotelexperts, che (con il patrocinio di ...