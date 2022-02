Hotel Principe di Savoia (Milano)

Per chi a San Valentino sceglie la staycation il menù del Principe di Savoia di Milano è fra i più ricchi e vari, con cene al ristorante Acanto con menù studiati appositamente e piatti come Risotto cacio e pepe del Madagascar con tartare di tonno rosso e Vitello croccante con scorzonera alla vaniglia, spinacini, patate e salsa al tartufo nero, e percorsi alla Spa con panorama su Milano, massaggi e aperitivo, o un Chocolate Afternoon Tea per due a Il Salotto lounge con una selezione di dolci e biscotti al cioccolato, the e Marsala.

