Hotel, Reuben acquista il Baglioni a Venezia e lancia un segnale di ripresa

Il venditore Baglioni Hotels & Resorts riprenderà in affitto l’immobile, appena terminata la ristrutturazione. Non solo. L’acquisto rientra in un più ampio piano di partnership per riportare Baglioni a essere una catena internazionale di hotel di lusso. La catena è controllata dalla famiglia Polito.

Il gruppo Baglioni ha in portafoglio molte strutture di pregio in Italia (Venezia, Roma, Firenze), ma anche alle Maldive e a Londra.

A Milano ha da poco ceduto l’hotel di via Senato, nel quale subentrerà Rocco Forte. Insieme a Reale Immobili, con cui Rocco Forte ha aperto il lussuoso hotel De la Ville a Roma e Rocco Forte House in piazza di Spagna, il gruppo gestirà The Carlton di via Senato, al quale verrà cambiato indirizzo con un accesso da via della Spiga.