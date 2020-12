Hotel sardi protagonisti ai «World Travel Awards» Quattro premi sono stati assegnati a Delphina hotels & resorts di Davide Madeddu

Le strutture alberghiere del segmento lusso della Sardegna fanno incetta di premi ai World Travel Awards. E per tre strutture del nord dell'isola e una del sud arrivano prestigiosi riconoscimenti. Quattro premi sono stati assegnati a Delphina hotels & resorts durante la premiazione ai World Travel Awards 2020, gli “Oscar del turismo mondiale”. Si tratta di riconoscimenti per migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia (al Resort Valle dell'Erica) e migliore beach resort d’Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi.

Quattro riconoscimenti, che come chiariscono dal gruppo, considerati «quattro omaggi al Nord Sardegna, alle sue tradizioni come quella dell’ospitalità, al cibo genuino e al rispetto della natura che da sempre contraddistinguono la filosofia del brand gallurese». Elementi che hanno convinto i votanti a sostenere e premiare Delphina hotels & resorts come “Italy's Leading Hotel Group 2020”, migliore catena alberghiera italiana.

«Vincere questo premio – commenta Elena Muntoni, brand manager Delphina – è più di un semplice riconoscimento. È la conferma dell’impegno e della passione di questa famiglia da oltre un quarto di secolo». Il gruppo da oltre 25 anni è specializzato nelle vacanze al mare nel nord Sardegna. Gli hotel e resort Delphina sono di proprietà, gestiti e commercializzati direttamente da due famiglie galluresi. Il progetto nasce dalla natura e diventa ospitalità mediterranea nel nord Sardegna con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle Superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 Spa e prestigiose ville tutte immerse in verdi giardini mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi.

Dal 2018 l’azienda è entrata nella “Lounge” di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana e del London Stock Exchange per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.Riconfermata per la seconda volta anche l'incoronazione del Resort Valle dell’Erica come “Europe's Leading Green Resort”, ovvero migliore green resort d'Europa, a cui si aggiunge la vittoria a livello nazionale come “Italy's Leading Green Resort”. Un importante riconoscimento arriva anche per un'altra struttura alberghiera. Si tratta di Palazzo Doglio a Cagliari, vincitore dell’ “Europe’s Leading New Hotel”. Un luogo dove i diversi mondi di hôtellerie, alta cucina, shopping, benessere e la parte residenziale «si coniugano in una perfetta armonia diventando in pochi mesi l'indirizzo più prestigioso di Cagliari».

Tra i tanti eventi organizzati il calendario delle “Notti Stellate” all’Osteria del Forte e la sua proposta di esclusive cene a quattro mani che, a partire da luglio. Poi il format delle “Cantine alla Corte” e la rassegna “Musica a Corte”, il cartellone di appuntamenti musicali en plein air dove la Corte si è trasformata in un elegante teatro a cielo aperto, nel cuore della città.A essere premiato anche Italian Hospitality Collection con una struttura presente in Sardegna e due nella penisola.