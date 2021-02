Hotel, tornano gli investitori esteri ma le offerte scontano cali del 30%

«Oggi in Italia ci sono tantissimi investitori alla ricerca di opportunità – dice Zalamena -. C’è più offerta sul mercato, ma permane un gap sui prezzi. Al momento non si è visto alcun repricing, ma con il prolungarsi della pandemia e i ritardi nei vaccini è possibile una revisione dei prezzi di vendita. In questo modo gli alberghi iconici andranno sul mercato a prezzi corretti (non in base alle attese pre-Covid che erano fuori mercato). E così vedremo più transazioni». Per il segmento lusso il ritorno a valori di mercato significa un repricing del 5-10%, per gli altri segmenti la ripartenza si avrà con sconti del 25-30%.

Venezia rimane la città italiana più cara per prezzo di acquisto a camera con i suoi 540mila euro a stanza in media, seguita da Roma (248mila euro a camera), Firenze (200mila) e Milano (90mila).

«I primi a entrare in crisi non sono stati i proprietari di immobili, ma i gestori, perché non hanno potuto rimodulare i canoni di affitto» dice ancora l’intervistato. Secondo voci a Roma sono nell’aria diverse operazioni di gestori che stanno valutando di uscire dal mercato.

Oggi il tema, come per altri settori dell’immobiliare, riguarda la difficoltà di reperire finanziamenti. Le banche internazionali sono scomparse e le banche italiane hanno aumentato il grado di rischio del settore. Pertanto la leva si è abbassata.

È ancora presto, invece, per vedere sul mercato asset distressed. Anche se nei prossimi mesi è facile che qualche proprietario sia indotto a vendere per il sopravvenire di difficoltà finanziarie. Le chiusure protratte e le aperture a singhiozzo mettono a dura prova le strutture alberghiere in moltissime location.