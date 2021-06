Hotel, i vincoli da rispettare per il soggiorno di adolescenti senza adulti

1' di lettura

Domanda. Nostra figlia, diciassettenne, vorrebbe fare una breve vacanza insieme con un gruppo di compagni della sua età, tutti minorenni. È possibile che vadano in un albergo? A quali responsabilità andiamo incontro in caso di danni?

E.L. - Milano

Risposta. L’articolo 318 del Codice civile prevede che i minorenni possano allontanarsi dall’abitazione solo con il consenso dei genitori. Inoltre l’articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto 773 del 18 giugno 1931) dispone l’obbligo per gli esercenti di strutture ricettizie di accogliere solo chi si fa identificare mediante un valido documento. Pertanto l’albergatore, se lo ritiene, potrà accogliere il gruppo di minorenni solo dopo aver acquisito per ciascuno di loro l’autorizzazione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, che forniscano e documentino le proprie generalità, si assumano preventivamente la responsabilità dei comportamenti del minore e diano i riferimenti per essere contattati in caso di necessità.I genitori saranno quindi responsabili di eventuali danni provocati dal figlio; ciò è peraltro in linea con le norme generali, in particolare con l’articolo 2048 del Codice civile, per il quale vige la responsabilità dei genitori per fatto illecito, a meno che questi ultimi provino di non aver potuto impedire quanto accaduto.

