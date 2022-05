Hotel West Hollywood, Los Angeles, Stati Uniti

Mai sentito parlare del Sunset Boulevard, l'iconica arteria stradale della Città degli Angeli lunga ben 35 km e teatro di decine di film e canzoni? Qui sorge, al numero 8490, questo albergo inaugurato pochi mesi prima della pandemia che propone camere fra le più grandi e lussuose di tutta Los Angeles, con un arredamento minimalista-chic, bagni in marmo e una vista impareggiabile sulle colline di Hollywood. Non manca la piscina con lettini e cabine, quasi a ricreare il paesaggio di spiagge e palme, ma il pezzo forte dell'hotel è l'attenzione alla sostenibilità visibile ovunque, dai mobili di design realizzati con legno di recupero della California all'orto biologico che rifornisce i ristoranti di erbe e verdure passando per l'assenza totale di oggetti in plastica e (quasi) di carta. Tariffe a partire da 500 dollari.

