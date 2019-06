Housefy sbarca in Italia, acquisto solo online e a costo fisso

Al momento, sul mercato italiano lavorano 10 risorse dagli uffici spagnoli (che in totale occupano 80 persone), ma è in corso una campagna di recruiting per aprire una piccola sede fisica anche in Italia. Il punto di break-even, per la società, sarà arrivare a 150 compravendite ogni mese. Un obiettivo ambizioso. «Ma possibile. In Spagna siamo a 120 nel solo mese di maggio. Possiamo vendere in pochi giorni quel che un’agenzia tradizionale porta a casa in un anno», aggiunge Bosch.

L’obiettivo per il primo anno è raggiungere 1 milione di ricavi netti. Housefy, per l'espansione sul mercato italiano, ha raccolto un round di finanziamento da 6 milioni di euro, con in testa come investitori Dn Capital (che in passato ha sostenuto Shazam e Purplebricks) e Torch Capital.

Housefy è solo l'ultima novità, in ordine di tempo, in fatto di società on line ispirate al modello “l'agenzia senza i costi dell’agenzia”. In Italia sono già sbarcate RockAgent, Homestate, Homepanda e prima di tutte Homepal. Tutti esempi di proptech ispirati al successo di Purplebricks, che però ha un modello ibrido perché prevede una forte componente online, ma anche il lavoro degli agenti sul territorio. Un modello che, nel Regno Unito, è ormai accreditato di una quota di mercato superiore al 70 per cento.