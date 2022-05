Housing sociale a Genova, 140 appartamenti nell’area ex Boero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Centoquaranta nuovi appartamenti in social housing per famiglie con disagio abitativo, con la riconversione (senza consumo di suolo) dell’area ex Boero, zona ex industriale nel quartiere Molassana di Genova che dagli anni ’50 ha ospitato gli stabilimenti produttivi dell’azienda di colori e vernici, in seguito spostati a Rivalta Scrivia.



L'iniziativa immobiliare è stata realizzata da DeA Capital Real Estate sgr, tramite il suo Fondo Housing Sociale Liguria che vede come investitori qualificati il Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da Cdp Immobiliare sgr (gruppo Cassa depositi e prestiti), insieme ad altre realtà del territorio ligure, quali Fondazione Carispezia, Compagnia di Sanpaolo, Fondazione De Mari, ed altri investitori istituzionali.

Lo studio di architettura milanese Barreca & La Varra, fondato da Gianandrea Barreca, genovese di nascita, e Giovanni La Varra, ha realizzato il progetto e seguito la direzione artistica del cantiere.

Appartamenti per famiglie disagiate

«Boero - ha detto Renzo Misitano, direttore dello sviluppo immobiliare di DeA Capital - significa oltre 140 nuovi appartamenti per Genova in social housing: case nuove, efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico e accessibili grazie a canoni e prezzi convenzionati per una fascia di popolazione che difficilmente riesce ad affrontare i prezzi del mercato libero. Completano l’iniziativa anche 27 attici con finiture di pregio in residenza libera. Per DeA Capital è la terza iniziativa conclusa a Genova, portata avanti in tempi non facili a causa della pandemia e ne siamo davvero orgogliosi».

Misitano sottolinea che «stanno arrivando, proprio in questi giorni, le prime famiglie che troveranno qui non solo la loro nuova e bella casa, ma anche un asilo e un parco pubblico aperto al quartiere. Abbiamo rigenerato un’area da tempo dismessa, senza “consumare” nuovo territorio, regalandole una nuova vita e dando anche una nuova prospettiva agli abitanti di questo Municipio».