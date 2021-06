How to Spend it accende i motori e viaggia a tutta velocità

2' di lettura

Un numero doppio per festeggiare l'arrivo dell'estate e il ritorno alla normalità. Con la ripresa di Pitti Uomo in presenza (che apre le porte il prossimo 30 giugno a Firenze, sia pur in una formula ancora cauta, come richiedono le misure in vigore e la prudenza dettata dall'esperienza), How to Spend it partecipa alla kermesse con un'edizione speciale dedicata alle passioni maschili.

Moda, auto, tecnologia, sport, avventura sono al centro di interviste, reportage, inchieste, racconti. Tante le novità da scoprire: a partire dallo shooting tendenze che indaga fotograficamente il ritorno dell'abito formale e come si porta la giacca da sera anche di giorno. C'è spazio per il tempo libero, pensando già alle vacanze con il punto sui costumi dell'estate, ma anche per le nuove attività all'aria aperta, dall'urban fishing alle due ruote da competizione, per gli accessori e lo sportswear dei campioni. Non può mancare, a cavallo fra tecnologia e nuove abitudini, un viaggio nel mondo dei non fungible token, la nuova frontiera del vestirsi, divertendosi.

Loading...

Tanti i protagonisti del numero in edicola con il Sole24Ore a partire da venerdì 25 giugno: Renzo Rosso, il personaggio del momento, neo-delegato per l'eccellenza del made in Italy e leader negli investimenti in start up e sostenibilità; Guy Berryman, il celebre bassista dei Colplay, grande collezionista di auto Lamborghini, che si è lanciato nel mondo della moda maschile di alta gamma; Pierre Lagrange, il banchiere che è diventato presidente della storica sartoria maschile di Savile Row, Huntsman; Jonathan Coe, lo scrittore inglese, fra i più amati ed eclettici, ospite di questo numero di How to Spend it in qualità di autore, con un racconto inedito sugli oggetti di cui ama circondarsi.

Nella ripresa di viaggi e spostamenti, lo Speciale Auto sollecita i sogni on the road di piloti professionisti e rilassati fuoriclasse. Pick up, quattro ruote, mini camion per vivere in campagna e viaggiare sugli sterrati senza problemi. Ma anche il parco macchine dei desideri: un garage deluxe che raccoglie il meglio delle novità auto di stagione. E ancora: il punto sui nuovi pneumatici ecologici, il colour touch ovvero il vestito delle auto, sempre più importante e personalizzato; l'evoluzione del mito Ferrari dalla pista alla passarella: si accendono i motori della moda, per lei e per lui.

Per la prima volta How to Spend it esce in edicola con un allegato dedicato alle vacanze in montagna. 48 pagine per scoprire il meglio delle Dolomiti, i laghi trentini, i borghi e i castelli, le ciclabili più lunghe e spettacolari, le eccellenze del food e del wine nella regione simbolo del turismo sostenibile in Italia.