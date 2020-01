«How to spend it», arte in quota e avventura ad alto tasso di adrenalina In occasione di Milano Moda Uomo, il mensile di lusso del Sole24Ore dedica un focus speciale a stile, sport e passioni maschili di Nicoletta Polla-Mattiot

Sfide tra ghiaccio e cielo: l’avventura è in alta quota con il nuovo How to Spend it in edicola da venerdì 10 gennaio. In occasione di Milano Moda Uomo, il mensile di lusso del Sole24Ore dedica un focus speciale a stile, sport e passioni maschili. A cominciare dal servizio realizzato con l'attore Josh O'Connor, il “principe Carlo” della fortunata serie The Crown, che interpreta lo sportswear in una palestra di freeclimbing, appeso a una parete attrezzata.

Da vertigine anche il gran finale della Coppa del Mondo di arrampicata su ghiaccio che si terrà dal 23 gennaio a Saas-Fee in Svizzera, mentre per chi ama emozioni in vetta meno performanti, ma altrettanto coinvolgenti, due proposte invernali: l’incontro con il norvegese Terje Isungset, inventore del primo spettacolo di musica con strumenti di ghiaccio (oggi cura il festival più famoso di Ice Music, che proprio quest'anno festeggia il 15mo anniversario, www.icemusicfestivalroway.no) e un viaggio sulle Alpi artistiche, fra gallerie, performance, fiere, residency internazionali, installazioni di Land Art, da St Moritz a Zuoz.

Pura avventura del palato è invece l'esplorazione della migliore destinazione culinaria al mondo, il Perù. Anche qui si sale in alto, oltre i 3500 metri, per raggiungere, vicino a Cuzco, Mil (www.milcentro.pe), il ristorante di Virgilio Martìnez e gustare uno dei 4500 tipi di patate locali oppure un piatto indigeno rivisitato con le tecniche del fine dining, dalla zuppa inchicapi al tacacho di banana verde.

Per chi non disdegna l'avventura, ma preferisce stare con i piedi per terra, How to Spend it ha chiamato a scrivere il pluricampione di Spartan Race, Eugenio Bianchi, per raccontare la corsa a ostacoli più impegnativa e difficile, dove si impara a superare i propri limiti, anche d’immaginazione. La prima tappa del Campionato italiano sarà il prossimo 28 marzo (www.spartanrace.it). Non può mancare l'emozione a quattro ruote: fra le colline dove nasce il Sassicaia, un'esperienza a numero chiuso, a cui si accede solo tramite membership (excellenceclub.bmw.it).

Fra le interviste, la più “avventurosa” è l'incontro con il paleontologo amico di Spielberg e di Crichton, Jack Horner, pronto a far nascere un vero dinosauro. Nella realtà, non in un film di fantascienza. «L'evoluzione non è una rivoluzione, non consente l’innovazione senza limiti», spiega. Per questo si guarda indietro - a milioni di anni di distanza - per guardare avanti. «Il presente può ricreare il passato nel futuro perché lo contiene in sé».