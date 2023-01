How To Spend It, rinnovato l’accordo tra il Sole 24 Ore e il Financial Times

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sole 24 Ore e il gruppo editoriale internazionale Financial Times hanno siglato il rinnovo triennale della partnership per realizzare l’edizione italiana di HTSI-How To Spend It, il magazine mensile dedicato al mondo del lusso, dalla manifattura ai viaggi, con l’obiettivo di continuare a presidiare questo segmento del mercato nel nostro Paese.

«Il rinnovo triennale della collaborazione con Financial Times è la conferma del valore e dell’efficacia del progetto avviato nel 2014, che nel tempo si è trasformato in un più ampio rapporto su diversi fronti di collaborazione», commenta Federico Silvestri, direttore generale Media&Business del Gruppo 24 ORE.

Da 28 anni la rivista britannica (che lo scorso maggio ha cambiato nome in HTSI) è considerata una pietra miliare del lusso e della raffinatezza. La versione italiana, lanciata nel 2014 sotto la direzione di Nicoletta Polla Mattiot, conta oggi 120mial copie diffuse (cartacee e digitali) e 450mila lettori per ogni numero (stime Editore, riferite a novembre 2022). Comprende 12 edizioni l’anno e include diversi spin off, come «Superior Interiors», dedicato al mondo del design, «A Passion for fashion», focalizzato sulla moda. Sono inoltre pubblicati numeri speciali tematici, come lo «Speciale Beauty e Gioielli» e lo «Speciale Christmas».

Nel 2023 il magazine si rinnova: nel numero di febbraio di HTSI, ci saranno grandi novità editoriali e live, declinate sui quattro paradigmi identitari del brand.

«How To Spend It ha rappresentato e continua a rappresentare un unicum, molto apprezzato dal mercato italiano, nelle filiere del lusso e dell’alto di gamma nazionale e internazionale – dice Silvestri -. Sul fronte della produzione di eventi digitali e fisici di rilievo internazionale, la partnership con Financial Times ha dato vita alle tre edizioni di “Made in Italy”, che vede anche la partecipazione di Sky TG 24, e che già dal 2022 si è arricchito con l’hackathon “FT Challenge”, rivolto agli under 35. E altri progetti sono allo studio». Financial Times ha inoltre aderito al Festival dell’Economia di Trento nel 2022, nella nuova formula organizzata dal Gruppo 24 ORE, e ha confermato la media partnership anche per l’edizione 2023, che si terrà dal 25 al 28 maggio prossimi.