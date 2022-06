How to Spend It al Salone del mobile

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Rossana Orlandi, la gallerista italiana che ha stregato il mondo del design, ospite sul van di How To Spend it per un momento di relax durante il salone.

Il magazine - How to spend it - in edicola con il numero interamente dedicato al design, è in viaggio per le vie della città con un van allestito come un salotto mobile, dove sperimentare un momento di lusso e relax in mezzo alla frenesia del traffico e degli appuntamenti. Dentro e fuori, in strada e nello showroom che l'autocaravan di How to Spend it segnala. Un miniappartamento dove i lettori, gli amici di How to Spend it, verranno accolti per il tempo di un regalo.



Una pausa di piacere, nella privacy di uno spazio con vetri oscurati, comodamente seduti sulle poltrone in pelle e l'esperienza immersiva di cinque minuti di storytelling, da ascoltare ad occhi chiusi: il podcast “Pillole di Design” a firma del direttore Nicoletta Polla Mattiot racconta la vita degli oggetti icona che parlano, si animano, diventano persone e raccontano storie. Alla ricerca del van di How to Spend it!