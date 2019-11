Hoyle nuovo speaker alla Camera dei Comuni al posto di Bercow Il deputato laburista è stato vice del presidente uscente per nove anni e conosce bene le arcane procedure e le complesse regole della House of Commons di Nicol Degli Innocenti

Il nuovo speaker della Camera dei Comuni britannica, Lindsay Hoyle (Afp)

LONDRA - Sir Lindsay Hoyle è il nuovo Speaker del Parlamento britannico e sostituirà John Bercow che ha appena lasciato l’incarico dopo dieci anni.

Il deputato laburista è stato eletto stasera al quarto round di votazioni a scrutinio segreto con 325 voti. Hoyle era già nettamente in testa al primo round con 211 voti, al secondo con 244 e al terzo con 267, ma non aveva ottenuto oltre il 50% delle preferenze come prevedono le regole.

All’ultimo round Hoyle ha distaccato l’ultimo candidato rimasto in lizza, Chris Bryant, un altro deputato laburista.

Westminster ha scelto l’esperienza: Hoyle infatti è stato vice di Bercow per nove anni e conosce bene le arcane procedure e le complesse regole della House of Commons.

Il suo stile però molto probabilmente sarà diverso da quello del suo predecessore. Il nuovo “arbitro” del Parlamento è più bonario e conciliante del controverso Bercow.

I due però condividono la convinzione che lo Speaker debba difendere sempre il Parlamento e il suo ruolo di “spina nel fianco” del Governo, con il diritto di fare domande scomode e di scrutinare ogni azione dell'Esecutivo.

Hoyle avrà un ruolo cruciale nelle prossime fasi di Brexit. L’accordo di recesso negoziato dal premier Boris Johnson è ora sospeso in vista delle elezioni del 12 dicembre, ma in caso di vittoria dei conservatori verrà ripresentato al Parlamento per essere approvato.