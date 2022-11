Hp taglierà fino a 6mila posti di lavoro entro il 2025, pesa calo vendite Pc

I punti chiave L’ondata di tagli fra i Big Tech

Hp, la divisione di Pc e stampanti della ex Hewlett-Packard, ha annunciato l’intenzione di licenziare tra i 4mila e i 6mila dipendenti entro il 2025. Si tratta di un taglio del 12% della forza lavoro complessiva del gruppo, in una fase scandita dal calo di vendite di computer e laptop. La decisione della società è contestuale ai risultati del quarto trimestre, segnati da una perdita di 2 milioni di dollari rispetto a un utile netto di 3,10 miliardi di dollari. Gli utili rettificati sono stati di 0,85 dollari per azione, rispetto a 0,94 per azione nel trimestre di un anno fa. I ricavi del trimestre sono scesi dell’11,2% a 14,80 miliardi di dollari dai 16,68 miliardi di dollari di un anno fa.

L’ondata di tagli fra i Big Tech

La scura di Hp arriva in una fase di ridimensionamento dei Big Tech. Grossi gruppi del settore come Amazon, Meta e Cisco hanno dovuto assestare dei tagli robusti all’organico per restare a galla in una congiuntura sfavorevole. Le vendite di Pc del marchi sono diminuite dopo i picchi raggiunti nel vivo della pandemia, mentre famiglie e imprese riducono le spese per fronteggiare la spirale inflazionistica. La concorrente Dell ha registrato una flessione del 6% nei ricavi del terzi trimestre, evidenziando come crescita dei prezzi e dei tassi di interessa peseranno sulle scelte dei consumatori l’anno prossimo.

