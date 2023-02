Hpe Group corre con il motore elettrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

«F accio la Cassandra, ma nella motor valley si sta vivendo sugli allori, senza rendersi conto che, a parte Ferrari e Lamborghini, di multinazionali che investono sul territorio non ce ne sono più. Con la F1 destinata a diventare sempre più spettacolo e meno guerra tecnologica, per i vincoli imposti dai budget cap, e con la corsa un po’ irresponsabile all’elettrificazione, la super specializzazione di questo distretto nel motore endotermico sta diventando condanna: qui non ci sono né competenze né filiere sul motore elettrico». Potrebbe sembrare un epitaffio quello espresso da Andrea Bozzoli, amministratore delegato e socio di HPE Group, nuovo nome del gioiellino di ingegneria creato dal figlio del Drake, Piero Ferrari, a cavallo del Millennio, abituato da vent’anni a fare da apripista delle innovazioni e delle collaborazioni trasversali diventate poi prassi consolidate nella valle dei motori.

Invece Bozzoli sta lavorando intensamente a un nuovo capitolo della storia del gruppo che – dato il suo track record di visionario - potrebbe diventare presto il futuro di tutto l’ecosistema emiliano finora noto nel mondo per il rombo delle due e quattro ruote.

Con lo spumante di fine anno Hpe Group ha festeggiato infatti due acquisizioni che segnano un cambio radicale di passo, seguendo una visione precisa: «Da sviluppatori di motori vogliamo diventare azienda di sviluppo & produzione di componenti non solo per l’automotive, continuando a presidiare l’altissimo di gamma del motore endodermico ma investendo pesantemente nell’elettrificazione e nel digitale, attraverso acquisizioni», afferma Bozzoli. Che si è dato il traguardo ambizioso di portare l’attuale consolidato di 40 milioni di euro al raddoppio in cinque anni, i 300 dipendenti (80% under 30 e per tre quarti ingegneri) a 400 unità e iniettando nel progetto 20 milioni di euro di risorse fresche, che portano così a 49 milioni di euro gli investimenti complessivi dell’ultimo decennio della ex Hpe Coxa.

Le prime due tessere di questo nuovo puzzle sono state già incastrate: si tratta dell’acquisizione di due aziende, la Pure Power Control (P2C), softwarehouse di Pisa fondata nel 2008 che ha sede operativa e metà degli organici a Modena, attiva nel campo della progettazione di sistemi di controllo; e la AT Motors di Soliera (sempre nel Modenese), 40 anni di know-how nella produzione di motori elettrici.

«Due realtà piccole ma robuste e con una consolidata esperienza in settori simili e complementari a quelli di HPE, su tutti automotive e motorsport, ma con importanti collaborazioni anche in altri settori industriali. Il nostro obiettivo è diversificare, perché i motori con sensori e algoritmi di intelligenza artificiale sono applicabili a tutto, dalle imbarcazioni alle macchine automatiche fino alla difesa», spiega l’ad. HPE group sta già lavorando sulla transizione elettrica con Luna Rossa per le parti meccatroniche e sul powertrain della barca di appoggio, così come ha già pronto il primo prototipo di motore elettrico agricolo per CNH. Ma non intende per questo abbandonare la Formula 1, con cui è nato e cresciuto e da cui ancora oggi ricava un 30% del fatturato: «Non sono affatto ottimista sul futuro della F1 – ammette Bozzoli - perché si sta spendendo sempre meno in innovazione ingegneristica, che è il nostro core business e ciò che ci ha messo sempre al riparo dalla concorrenza agguerritissima dei competitor. Ma non credo neppure nella fine del motore endotermico e il fatto che tutti ci stiano disinvestendo e siano sempre meno i costruttori di motori ad alta potenza apre buone opportunità per noi».