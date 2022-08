Hsbc in bilico, braccio di ferro fra il colosso cinese Ping An e i manager Uk

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si scrive Hsbc ma si legge «guerra fredda» tra Uk e Cina. La più grande banca del paese, e anche d’Europa, è finita in un braccio di ferro tra azionisti (cinesi) e manager (inglesi) che in controluce mostra uno scontro ben più ampio, molto geopolitico e poco finanziario.

Da una parte c’è il colosso assicurativo cinese Ping An, primo azionista con l’8%, che vuole separare le attività asiatiche. Dall’altra il ceo Neil Quinn, “unionista”. Lo spezzatino è motivato con ragioni puramente finanziarie: far...