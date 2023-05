Hsbc corre: trimestre oltre le attese, ritorno del dividendo e buy back

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Hsbc sugli scudi alla Borsa di Londra, grazie ai dati trimestrali migliori delle attese, al ritorno del dividendo trimestrale e a un sostanzioso buy back. Il titolo del colosso bancario britannico registra uno dei maggiori dell'indice Ftse 100 e anche dell’indice Stoxx Europe 600. Nei primi tre mesi del 2023 Hsbc ha realizzato un utile ante-imposte di 12,9 miliardi di dollari da 4,1 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno, grazie in particolare allo storno di accantonamenti per 2,1 miliardi legati al progetto di cessione delle attività al dettaglio in Francia, «in quanto il completamento della transazione è diventato meno certo» e alla contabilizzazione di un guadagno preliminare di 1,5 miliardi di dollari per l’acquisizione delle attività britanniche della californiana Silicon Valley Bank.

L’utile netto è aumentato di 7,6 miliardi a 11 miliardi di dollari. I ricavi sono saliti del 64% a 20,2 miliardi, sulla spinta principalmente dell’aumento del margine netto di interesse in tutte le attività globali del gruppo per effetto dell’aumento dei tassi. Le perdite su crediti ed altri oneri da svalutazione sono diminuite a 432 milioni da 1,4 miliardi al 31 dicembre 2022 e 639 milioni al 31 marzo 2022. Le spese operative sono calate del 7% a 7,6 miliardi, grazie a minori costi di ristrutturazione dopo il completamento del programma di risparmi alla fine del 2022 e alla «disciplina sui costi in atto».

«La solidità delle nostre performance del primo trimestre fornisce un’ulteriore prova del buon funzionamento della nostra strategia», ha dichiarato il ceo Noel Quinn, citato in una nota. A rallegrare il mercato è stato comunque soprattutto l’annuncio del ritorno del dividendo, che era stato interrotto con la crisi del Covid e del piano di riacquisto di azioni proprie. Hsbc intende versare un acconto di 0,10 euro per azione, il primo dal 2019 e punta ad avviare un buy-back fino a 2 miliardi di dollari, che dovrebbe iniziare dopo l’assemblea annuale degli azionisti, che si terrà venerdì. Quanto alle prospettive, Hsbc «resta fiduciosa sul raggiungimento dell’obiettivo di Rote di almeno il 12% dal 2023 in poi». Il Ceo sottolinea inoltre che il gruppo «resta concentrato sul proseguimento del miglioramento della performance e sul mantenimento di una stretta disciplina dei costi», avendo comunque visto al tempo stesso «un’opportunità nell’investimento in Svb Uk per accelerare i piani di crescita». Grazie all’acquisizione di Svb Uk «avremo accesso a un maggiore numero di imprenditori nel settore delle tecnologie e delle scienze della vita che creeranno il business del futuro», ha aggiunto Quinn.