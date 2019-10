Hsbc, Deutsche Bank e le altre: in Europa 50mila bancari a rischio A fine mese l'istituto basato tra Londra e Hong Kong svelerà un piano shock. Tra i gruppi alle prese con drastiche riduzioni anche Deutsche e SocGen di Simone Filippetti

(Epa)

3' di lettura

Se punta a passare alla storia di Hsbc, Neil Quinn è già sulla buona strada. Il nuovo ceo, ad interim, della banca più grande banca d’Europa, con doppio passaporto anglo-cinese, taglierà 10mila dipendenti. È il quasi il 5% dell’intera forza lavoro di Hsbc, che conta 238mila addetti. La maggior parte delle uscite sarebbe programmata in Europa e riguarderebbe le figure più pagate, ovvero manager ed executive.

Il terremoto annunciato da Quinn, che ha preso il posto di John Flint, cacciato dopo soli 16 mesi, è mirato a portare risultati immediati in bilancio. Ma Hsbc non è da sola: tutte le banche in Gran Bretagna stanno pesantemente riducendo il personale, a conferma che oggi il settore bancario è the sick man of Europe , il malato d’Europa.

LEGGI ANCHE / I bancari? Sempre di meno, più tecnologici. E soprattutto donne

Il 2019 sarà ricordato come l’anno del grande freddo delle banche in Europa: la scure dei tagli si abbatte su tutti i grandi colossi finanziari, dall’Inghilterra all’Italia, passando per la Germania. Nel Vecchio Continente evaporeranno 56mila posti di lavoro. È la fine di un mito: il bancario (e banchiere), per decenni professione ambita e prestigiosa, sta diventando l’emblema della «macelleria sociale». Ora è una delle categorie professionali più a rischio. Le cause sono molteplici e si accavallano: la rivoluzione digitale, con l’automazione che distrugge posti di lavoro; le tensioni macro economiche mondiali, come la Guerra dei Dazi Usa-Cina, i tassi di interesse sotto zero e (perlomeno per l’Inghilterra) anche l’incognita Brexit.

Nei mesi scorsi il gigante bancario cinese-britannico, una delle banche più grandi al mondo, ha defenestrato a sorpresa il suo numero uno, Flint. Una mossa che ha lasciato il mercato perplesso: le banche impiegano una montagna di soldi, ingaggiando cacciatori di teste, e tempo per trovare un top manager. Flint era un interno, un uomo che aveva fatto tutta la sua carriera dentro Hsbc, la migliore scelta possibile. Eppure rimarrà negli annali come il banchiere-meteora nella vita di una banca tradizionalmente nota per la sua cautela e lentezza. La stessa lentezza rimproverata dal cda a Flint che però proprio ora stava portando qualche frutto: nel secondo trimestre i conti hanno mostrato un miglioramento. Peraltro Hsbc è unica banca che sta aumentando gli investimenti in UK, nonostante Brexit, e ha pure avuto un ruolo di sponda nella tentata mega-scalata della Borsa di Hong Kong all’LSE.