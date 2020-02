Hsbc taglia il 15% dei dipendenti: 35mila esuberi in 3 anni La banca ha annunciato un piano per ridurre di 35mila unità il suo personale in Europa e negli Usa nell’arco dei prossimi tre anni, pari al 15% della sua forza lavoro

Il gruppo bancario britannico Hsbc ha annunciato di ave chiuso il 2019 con un calo dell'utile netto del 53% a 5,97 miliardi di dollari con una svalutazione dell'avviamento di 7,3 miliardi, principalmente per le attività europee di investment banking e commercial banking e con alcune performance “che non sono accettabili”, secondo l'amministratore delegato Noel Quinn. La banca ha inoltre annunciato un piano per ridurre di 35mila unità il suo personale in Europa e negli Usa nell’arco dei prossimi tre anni, pari al 15% della sua forza lavoro.

“Le prestazioni del gruppo nel 2019 hanno tenuto bene, ma alcune parti della nostra attività non producono rendimenti accettabili” ha affermato Quinn. Hsbc, che genera la maggior parte dei suoi profitti in Asia, cerca di ridurre i costi per attutire l'impatto della guerra commerciale tra Cina e Usa, la Brexit e ora l'epidemia del nuovo coronavirus. Hsbc ha detto che “continuerà a monitorare la recente diffusione del coronavirus che sta causando turbolenze economiche a Hong Kong e in Cina e potrebbe influire sulla performance del 2020”.

Il gruppo con sede a Londra ma attivo in tutto il mondo è impegnato in un vasto piano di riduzione dei costi. «Abbiamo iniziato ad attuare questo piano ed io il mio team e ci impegniamo a realizzarlo in modo tempestivo» ha affermato il ceo anticipando che la banca, che lo scorso anno ha tagliato il 2% della sua forza lavoro o 4.700 posti, potrebbe tagliare altri 35mila posti nei prossimi tre anni. Il gruppo ha attualmente 235mila a 200mila dipendenti.