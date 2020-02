Hu Kun (Zte Italia): «Dal coronavirus nessun impatto sul nostro business» Il ceo chiede anche un incontro al Copasir sulla sicurezza delle reti 5G di Simona Rossitto

Hu Kun, ceo di Zte Italia

4' di lettura

L'impatto del coronavirus sul business della cinese Zte, uno dei più importanti fornitori di tecnologia per le telco che in Italia lavora con Wind Tre, Fastweb, Tim, Linkem e GoInternet, finora non c'è stato. Lo afferma in un'intervista a DigitEconomy.24 il presidente di Zte Western Europe e ceo di Zte Italia, Hu Kun. Zte, dice il top manager, «ha reagito prontamente, sia dal punto di vista della protezione che della salvaguardia della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti, sia dal punto di vista della produzione». Quanto in generale al clima che si respira nel nostro Paese per le aziende extra-europee, Zte non riscontra problemi, anzi apprezza «l'ambiente favorevole agli investimenti creato dal governo italiano».

Tuttavia, dopo che il Copasir a dicembre ha rilevato preoccupazioni circa l'ingresso delle aziende cinesi nelle reti 5G in Italia, Hu Kun annuncia di aver scritto una lettera al presidente Volpi per chiedere un incontro. «Il rischio informatico del 5G – spiega - è una questione importante per l'industria, e una chiara regolazione per tutte le parti del network, è molto importante per gestire al meglio il rischio, a prescindere dalla parte. Il primo nostro primo Cyber lab, proprio a Roma, è pronto a fornire qualsiasi contributo indispensabile in base alle esigenze del governo».

SFOGLIA IL REPORT COMPLETO

Il 2020 sarà l'anno del 5G, quali sono i progetti e gli obiettivi di Zte per l'Italia? Quanto pensate di investire?

Siamo uno dei principali protagonisti del 5G, anche in Italia, e vorremmo contribuire all'industria del 5G del Paese sotti diversi aspetti, tra cui