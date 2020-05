Huawei accusa gli Usa: «Così è a rischio la nostra sopravvivenza»

Tuttavia, «nella sua incessante ricerca di stringere la sua morsa su Huawei, il governo degli Stati Uniti ha deciso di procedere e ignorare completamente le preoccupazioni di molte aziende e associazioni di settore». Tale decisione «è stata arbitraria e dannosa e minaccia di minare l'intero settore a livello globale». Questa nuova normativa, secondo Huawei, «avrà un impatto per centinaia di miliardi di dollari sullo sviluppo, la manutenzione e le continue attività di rete che abbiamo implementato in oltre 170 Paesi».

Avrà inoltre «un impatto sui servizi di comunicazione per gli oltre 3 miliardi di persone che utilizzano prodotti e servizi Huawei in tutto il mondo. Per attaccare un'azienda leader di un altro Paese, il governo degli Stati Uniti ha intenzionalmente voltato le spalle agli interessi dei clienti e dei consumatori di Huawei. Ciò va contro l'affermazione del governo degli Stati Uniti secondo cui tale normativa è motivata dalla sicurezza della rete».



La decisione del governo degli Stati Uniti, insomma, «non colpisce solo Huawei. Avrà un grave impatto su un ampio numero di settori a livello globale. A lungo termine ciò danneggerà la fiducia e la collaborazione nel settore mondiale dei semiconduttori da cui dipendono molti settori industriali, alimentando conflitti e causando perdite all'interno di tali settori».

La Casa Bianca «sta sfruttando i propri punti di forza tecnologici per distruggere le aziende al di fuori dei propri confini. Ciò servirà solo a minare la fiducia delle aziende nella tecnologia e nelle catene di approvvigionamento statunitensi. In definitiva, danneggerà gli stessi interessi degli Stati Uniti». Huawei ha avviato «un esame approfondito di questa nuova norma». E «prevediamo che la nostra attività ne sarà inevitabilmente influenzata. Faremo tutto il possibile per cercare una soluzione. Speriamo che i nostri clienti e fornitori continueranno a stare al nostro fianco e cercheranno di ridurre al minimo l'impatto generato da questa norma discriminatoria».



E a corredo della nota arrivano le parole di Guo Ping, presidente di turno, alla conferenza annuale degli analisti di Huawei, riportate dal Financial Times: «Ora lavoreremo sodo per capire come sopravvivere. Sì, sopravvivere è la parola chiave per noi, ora».