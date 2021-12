Huawei Aito M5, ecco il suv elettrificato da 1.200 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Huawei debutta nel mondo delle auto e lo fa con il nuovo Aito M5, suv elettrificato pronto a sfidare la Tesla Model Y. Il confronto è arrivato direttamente da Richard Yu, ceo del costruttore cinese, che ha confermato come il nuovo M5 avrà una potenza e un'autonomia superiore del suv di Elon Musk. Gli oltre 1.200 km di autonomia, secondo il ciclo Nedc (diverso da wltp), sarà possibile grazie alla presenza di un motore termico 1.5 litri a benzina che verrà utilizzato come range extender esclusivamente per ricaricare le batterie.

Suv Huawei

Prodotto a marchio Seres, il suv con motorizzazione extended range (EREV), potrà fare affidamento sul sistema operativo Harmony OS realizzato da Huawei, capace di gestire le principali funzioni partendo dall'elettronica di bordo e arrivando all'infotainment. Come già visto con Xiaomi, altro produttore cinese di smartphone e tecnologia ora entrato anche nel mondo delle auto, l'integrazione tra software e device personali porterà ad una massima integrazione tra automobile e l'ambiente circostante a partire dalla possibilità di aprire la vettura tramite smartphone o smartphone.

Prezzo auto Huawei

Disponibile inizialmente solamente sul mercato cinese, la Aito M5 sarà commercializzata ad un prezzo di partenza di circa 35 mila euro. Prime consegne dal prossimo febbraio.