Huawei, aziende Usa bypassano il bando. Per Android occhi puntati sul 19 agosto Intel e Micron hanno trovato il modo di evitare il ban di Trump facendo leva sull'etichettatura delle merci, rendendole così non fabbricate in America

È passato oltre un mese da quando Donald Trump, con una decisione abbastanza clamorosa, ha collocato Huawei in una blacklist commerciale. Una mossa che, di fatto, impedisce alle aziende americane di fare affari col colosso cinese. Una specie di tsunami sull'intero mondo tecnologico.



A quanto pare, però, alcune big company statunitensi hanno trovato il modo di bypassare il divieto imposto dalla Casa Bianca. Secondo il New York Times, infatti, alcuni produttori di chip made in USA vendono ancora a Huawei, e incassano milioni di dollari.



Aziende leader nel settore dei semiconduttori, come Intel e Micron, hanno trovato il modo di evitare il ban di Trump facendo leva sull'etichettatura delle merci, rendendole così non fabbricate in America. Le merci prodotte da compagnie statunitensi all'estero, del resto, non sempre sono considerate di produzione americana.

E un chip prodotto da un'azienda USA può ancora essere fornito a Huawei se la fabbricazione avviene al di fuori degli Stati Uniti e non contiene tecnologia che possa rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale.