Huawei costruirà fabbrica in Francia, investimento iniziale da 200 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La cinese Huawei inizierà a costruire la sua fabbrica di apparecchiature di rete di telefonia mobile in Francia l’anno prossimo. Questo, suggeriscono fonti bene informate, sarà il primo impianto in Europa del colosso cinese delle infrastrutture per il networking e della telefonia cellulare. L’investimento iniziale è di circa 200 milioni di euro, già stanziati fin dal 2020, ma l’operazione è stata ritardata dalla pandemia di Covid.

La fabbrica verrà costruita a Brumath, vicino a Strasburgo. Una fonte del governo francese ha affermato che l’apertura dello stabilimento è prevista per il 2025.

Loading...

La mossa arriva proprio nel momento in cui alcuni governi europei stanno imitando o vietando l’uso delle apparecchiature prodotte da Huawei e dalla cinese ZTE, citando problemi di sicurezza.

I leader europei stanno anche discutendo su come “ridurre i rischi”, ma anche cooperare con la seconda economia mondiale. La Cina è il terzo partner commerciale della Francia, subito dietro all’Unione Europea e agli Stati Uniti.

Nel 2020, il governo francese ha detto agli operatori di telecomunicazioni che intendevano acquistare apparecchiature Huawei 5G che non sarebbero stati in grado di rinnovare le licenze per le apparecchiature una volta scadute, eliminando di fatto Huawei dalle reti mobili.