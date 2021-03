Huawei e gli effetti del ban americano: la cavalcata si è arrestata

Appesi al 5G



È chiaro che in un momento come questo, per Huawei è importantissimo riposizionarsi. E dopo la cessione della controllata Honor, la strategia sembra quella di puntare con forza sul 5G. Da qui l’idea di addebitare ai giganti della telefonia mobile come Apple una tariffa per l'accesso ai brevetti 5G wireless, creando potenzialmente una fonte di guadagno redditizia da un settore in cui l'azienda cinese mantiene una certa leadership. E già, perché Huawei rimane il proprietario del più grande portafoglio al mondo di brevetti 5G. E negoziarli con il produttore degli iPhone, ma anche con Samsung, potrebbe garantirgli un ricavo vicino agli 1,3 miliardi di dollari.



Cosa potrebbe cambiare



In casa Huawei, tuttavia, uno spiraglio di ottimismo riguardo ai rapporti con gli Stati Uniti lo si intravede. E ciò nonostante Biden non abbia ancora cambiato rotta. L'atteggiamento isolazionista e unilateralista di Trump, per Huawei, è stato una mannaia. Ma non bisogna dimenticare che il neo presidente americano ha più volte sostenuto che gli Stati Uniti devono essere duri con Pechino, o «continueranno a derubare le aziende statunitensi». Eppure Ren Zhengfei, recentemente, parlando ai media internazionali ha espresso la volontà di parlare proprio con Biden e ha detto di sperare in una «politica aperta» da parte della nuova amministrazione americana. I prossimi mesi saranno cruciali.