Huawei fuori dalla lista nera, nei limiti della sicurezza nazionale

Gli americani sanno bene che Pechino ha varato in fretta e furia tre mesi fa una nuova legge sugli investimenti stranieri per “stoppare” l’arrivo annunciato, entro il 1° marzo, di nuovi dazi, ma il testo potrà essere cambiato prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2020.

Anche le Camere di commercio straniere in Cina, inclusa AmCham, denunciano che si va troppo a rilento, non basta che il trasferimento di tecnologia d’ora in poi sia “vietato agli organi amministrativi”, la limitazione è inadeguata se si pensa che la clausola era automatica per tutte le joint ventures. Anzi, spesso fa ancora parte integrante dell’attuazione degli accordi in ogni fase dello sviluppo del business.

«Cina e Usa beneficiano entrambi dalla cooperazione e perdono con lo scontro, dato che la cooperazione e il dialogo sono migliori delle frizioni e dello scontro», ha ricordato il presidente cinese Xi Jinping al collega americano. Giusto. Ma le aziende straniere che investono in Cina, assumono personale cinese, acquistano e vendono beni e servizi in Cina, contribuiscono alle esportazioni cinesi e pagano le tasse in Cina, mettendo a rischio il loro know how,sono ancora vittime di un’anacronistica legge ad personam.