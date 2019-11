Huawei paga bonus-Trump da 3.000 dollari a tutti i dipendenti Il colosso delle tlc cinesi ha deciso di pagare premi ai dipendenti del gruppo per 285 milioni di dollari in riconoscimento delle “sfide esterne eccezionali affrontate” per le sanzioni americane dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Huawei, l'impatto del 5g sull'economia italiana

2' di lettura

NEW YORK - Il Trump-bonus. Nella busta paga di novembre i 194mila dipendenti Huawei troveranno un doppia mensilità, per una spesa totale di 285 milioni di dollari, in riconoscimento delle «sfide esterne eccezionali» a cui hanno dovuto far tutti fronte per le pressioni poste dalla campagna messa in piedi dall'amministrazione americana contro il colosso delle tlc cinesi accusato di spionaggio.

«L’azienda – scrive in una lettera il manager delle risorse umane Zheng Liangcai – ha deciso di distribuire un Premio speciale per le difficoltà a tutti i dipendenti che hanno contribuito a far fronte alle sanzioni americane». La lettera con l'annuncio del bonus è stata inviata l'11 novembre, giorno del Singles’ Day, il black friday cinese.

Così a fine mese tutti i lavoratori si ritroveranno un premio minimo in busta paga di 2.850 dollari.

Huawei è il primo produttore mondiale di apparecchiature per le telecomunicazioni. Il bonus a tutti i dipendenti è stato deciso dall'azienda nonostante i 10 miliardi di dollari di ricavi in meno che si stima siano stati persi quest'anno a causa delle azioni di Washington: secondo gli analisti l'azienda continua comunque a macinare risultati positivi, meglio degli ultimi due anni.

Come si ricorderà, il Canada, in seguito a una richiesta americana, il primo dicembre 2018 ha arrestato la cfo di Huawei, Meng Wanzhou, la figlia del fondatore Ren Zhengfei, tuttora in attesa di estradizione. A maggio Trump ha vietato alle agenzie governative di avere relazioni commerciali con Huawei. Ha inoltre inserito in una black list il colosso cinese e le 70 società affiliate, che impedisce alle aziende americane le forniture di componenti.