Huawei prevede una crescita dei ricavi del 9% per il 2023

Il gruppo tecnologico cinese dal 2019 è oggetto di sanzioni Usa in seguito alle accuse di Washington per spionaggio. Le sanzioni di Washington hanno tagliato l’azienda fuori dalle catene di fornitura globali per tecnologie e componenti statunitensi e hanno costretto Huawei a concentrarsi nuovamente su settori come software, dispositivi connessi e IT aziendale. «Dopo anni di duro lavoro, siamo riusciti a superare la tempesta», ha affermato Hu nel messaggio di Capodanno.

