Huawei-Usa, il bando su Android potrebbe cadere «molto presto»

Da qui il ban commerciale sottoscritto a maggio scorso. Da allora, però, sono scattate due deroghe: la prima, trimestrale, è scaduta il 19 agosto. La seconda, ha rimandato il tutto a metà novembre. In questi mesi, però, nonostante le deroghe, Huawei ha sofferto pesantemente le decisioni americane, con effetti pesanti sul mercato occidentale. Ha dovuto rinunciare al lancio di un laptop, e ancora oggi si trova con l'enigma legato al Mate 30, ultimo top di gamma per il quale non è arrivata (al momento) la licenza ufficiale di Android.

E non è un caso che da qualche giorno abbia deciso di lanciare, anche in Italia, il modello Nova 5T, device per il quale la licenza dei servizi Google era stata firmata prima del famigerato stop di Trump.



Le preoccupazioni di Microsoft

Ma il ban commerciale non ha fatto male solo a Huawei. Anche le aziende USA hanno dovuto fare i conti con il danno che può comportare l'interruzione dei rapporti commerciali con un'azienda che fra le leader nelle infrastrutture di Rete, oltre che secondo produttore di smartphone al mondo.

A tal proposito, di recente, il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha espresso tutti i suoi dubbi su questo ban in un'intervista alla CNN: «In questo momento – ha detto - non esiste un concorrente cinese nel mondo dei sistemi operativi per PC.

È davvero nell'interesse economico degli Stati Uniti creare non solo un incentivo, ma la necessità di creare un sistema operativo cinese? Perché una volta creato, competerà con noi in tutto il mondo». Una posizione molto interessante, quella di Smith, che chiarisce come questa battaglia commerciale in fondo sia una guerra come le altre. E nelle guerre, di solito, non vince nessuno.