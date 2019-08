Huawei, dagli Usa potrebbero arrivare altri 90 giorni di proroga Secondo Reuters pronta una nuova sospensione del bando che permetterà all’azienda cinese di comprare tecnologia da aziende americane che sia necessaria per il funzionamento dei dispositivi attualmente in uso dai consumatori. di Luca Salvioli

Foto Reuters

La data chiave del 19 agosto si avvicina, il giorno in cui si saprà se gli Stati Uniti daranno un’altra proroga a Huawei per comprare tecnologia americana. La cosa più probabile, visti gli interessi in gioco, è che proroga sarà e a scrivere che andrà così è Reuters, che già nei mesi scorsi aveva dato in anteprima alcune notizie riguardanti l’affaire.

Secondo l’agenzia a Huawei verranno dati altri 90 giorni per comprare tecnologia da aziende americane che sia necessaria per il funzionamento dei dispositivi attualmente nelle mani dei consumatori. L’apertura interessa innanzitutto Google e gli aggiornamenti alle sue app e lo store digitale. Ma anche le reti di telecomunicazioni.

Reuters cita due fonti vicine al dossier. Dice inoltre che Trump e Xi Jinping nel weekend avranno un colloquio sul tema. E che la decisione finale potrebbe sempre cambiare. Sarà il dipartimento del Commercio, nel caso, a emanare la proroga, dopo la prima di maggio arrivata perché dopo che Huawei era stata messa nella lista nera, alcune aziende americane clienti del colosso cinese si erano trovate in difficoltà, specie nelle aree rurali, sottolinea Reuters.