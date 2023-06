Huawei Watch Ultimate, dalle montagne fino alle immersioni. La nostra prova

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando guardiamo la scatola di uno smartwatch o la sua scheda tecnica su Internet troviamo un elenco sconfinato di caratteristiche tecniche e funzioni che lasciano sempre lo stesso dubbio “chi mai userà questo orologio per fare tutte queste cose”? Noi ci abbiamo provato.

Il nuovo Huawei Watch Ultimate, arrivato sul mercato poche settimane fa, vanta specifiche spettacolari: 14 giorni di autonomia, controllo di parametri vitali quali battito cardiaco, saturazione dell'ossigeno, livello di stress, rigidità arteriosa, qualità del sonno e così via, ma va oltre. Dismettendo i panni del medico “indossabile”, si trasforma in un coach eclettico, monitorando tutte le nostre attività sportive. Per iniziare, tiene le statistiche di quanto, come, dove e su che distanze corriamo, ma poi si spinge in terreni ben più esotici per spaziare tra oltre 20 modalità di allenamento professionale e più di 100 modalità fitness base: dal trekking, alla scalata passando per maratona e golf, ce n'è per tutti i gusti. Addirittura, per gli appassionati di scuba potrebbe essere una piccola rivoluzione perché si può usare lo Huawei Watch ultimate al posto del computer da immersione con il limite di ben 100 metri di profondità. Perché una rivoluzione? Perché i computer subacquei sono da sempre utilissimi e pieni di tecnologia, ma sfoggiano anche un look sempre ingombrante e molto sportivo. Questo Huawei, invece, è un orologio davvero bello a vedersi, con un look molto simile ai gioielli di fascia alta e quindi adatto anche a situazione mondane. Non capiterà spesso di doversi tuffare indossando un frac, ma sapere di aver al polso sempre lo strumento giusto è una gran comodità. La cassa è in una lega di zirconio, robustissima e leggera, a cui si abbina un cinturino in titanio, per la massima eleganza, oppure in gomma nitrilica idrogenata per la comodità mentre si fa sport. Un sistema di sgancio rapido, ma affidabile, permette di scambiarli in un attimo. Nella versione Voyage Blue, quella che abbiamo provato, la cornice esterna è in nanoceramica, così come in ceramica è il retro della cassa, liscissimo e comodissimo. Il display da 1, 5 pollici è molto luminoso e anche in piena luce, direttamente sotto il sole, resta sempre perfettamente leggibile. Un gran orologio, quindi, ma possiamo davvero affidargli la nostra vita durante una immersione?

Huawei Watch Ultimate

Certificazioni e molta attenzione ai dettagli

Abbiamo provato praticamente tutte le funzioni in una settimana circa e il risultato è stato sempre molto buono. Dal monitoraggio 24h del battito cardiaco a quello della saturazione di ossigeno, passando per elettrocardiogramma e funzioni sportive, i sensori hanno sempre lavorato alla grande. Durante i monitoraggi automatici, soprattutto di notte, magari qualche lettura non viene effettuata correttamente, ma si tratta di problemi sporadici che non hanno mai falsato i grafici in maniera seria: quando il glitch c'è risulta evidente (probabilmente dovuto all'orologio che non è ben attaccato al polso) e quindi ignorabile, mentre il resto della serie delle letture è affidabile. Altimetro e GPS sono molto precisi e aiutano a pianificare bene gli allenamenti. Quello che volevamo davvero mettere alla prova, però, è la funzione come computer subacqueo, dove Huawei Watch Ultimate vanta una certificazione EN 13319. Per scoprire se tutto funziona come ci si aspetterebbe siamo andati a toccare il fondo della piscina Y40, in provincia di Padova, che si trova a -42 metri dalla superficie usando proprio questo dispositivo come computer principale.

Preparazione meticolosa e allarmi ben calibrati

Sono un sub certificato due stelle CMAS certificato per immersioni deep e da tempo mi immergo con un computer al polso e devo dire che questo Huawei mi ha favorevolmente impressionato. Le opzioni disponibili sono molte: si può scegliere il tipo di immersione da eseguire, se ricreativa (come quella che abbiamo effettuato alla Y40) o tecnica con nitrox; possiamo impostare il tipo di acqua (dolce o salata) e addirittura la sua densità, per avere una grande precisione nel rilevamento della profondità; possiamo impostare la pO2 massima, la durata delle soste di sicurezza e una pletora di avvisi e allarmi.

Scendiamo in acqua

Iniziata l'immersione, ci siamo subito diretti al pozzo per testare l'orologio alla profondità massima della struttura (-42 metri, la più profonda d'Europa) e vedere come si comportavano i vari avvisi e allarmi che avevamo impostato. Sott'acqua il display resta sempre acceso e la sua grande luminosità è una manna: la leggibilità è ottima anche per chi, come me, non è più giovane e ha un po' di presbiopia che non ho corretto. Gli allarmi si avvertono molto bene, sia per le vibrazioni, sia tramite avviso acustico (e anche in questo caso l'orologio ha avuto la meglio sugli acciacchi dovuti al mio essere “diversamente giovane”). Lo schermo touch, molto comodo fuori d'acqua, ovviamente in immersione non funziona, ma i pulsanti sono molto comodi e precisi nell'utilizzo. Alla Y40 non ho indossato i guanti, l'ambiente controllato e la temperatura a 34 gradi li rendono quantomeno superflui, ma a casa ho fatto diverse prove certamente meno tecniche, ma assolutamente in grado di darmi un'idea di quale sia la risposta con guanti spessi e sono rimasto molto soddisfatto.Le informazioni sono organizzate in diverse schermate per garantire scritte e numeri ragionevolmente grandi sullo schermo e in effetti tutto è rimasto sempre molto leggibile. Ovviamente, c'è stato un po' di “avanti e indietro” tra le schermate dettato dal fatto che ancora non ero perfettamente a mio agio con l'interfaccia, ma con il mio computer subacqueo non fu diverso all'inizio.

Molto bene l'orologio, ancora un po' cruda l'app

Dopo un giro turistico della Y40 che oltre al pozzo da 42 metri si compone di diverse altre zone a differenti profondità dove si possono svolgere le attività più disparate come per esempio esplorare la riproduzione di un gruppo di caverne, arriva il momento della decompressione assistita in maniera impeccabile dall'orologio per poi uscire. Ovviamente, la prima cosa da fare è guardare la nostra immersione sullo smartphone. A questo punto è arrivata la delusione. L'app di Huawei Health è fatta piuttosto bene e dà molte indicazioni sui dati che raccoglie durante le attività sportive, ma nel caso dell'immersione le schermate dovrebbero essere organizzate meglio. In particolare, non c'è una videata dedicata ad allarmi, note e avvisi. Questi, infatti, sono visibili sul grafico dell'immersione, ma sono tremendamente scomodi da selezionare e non ci sono approfondimenti. Un migliore ergonomia farebbe piacere sicuramente a tutti gli utilizzatori, così come una gestione più elaborata degli avvisi e degli allarmi fuori dalla piscina.