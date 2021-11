Terza dose vaccino: come prenotare e dove farla regione per regione

Anche in Puglia terze dosi in farmacia

A Napoli, in Campania, non ci saranno aperture di nuovi hub ma resteranno disponibili gli unici due ancora attivi in città, quello della Mostra d’Oltremare e della Fagianeria di Capodimonte. Non sono previste prenotazioni e i cittadini potranno presentarsi liberamente. Nel Sannio, la Asl di Benevento ha deciso di estendere gli open day a docenti e personale scolastico. In Friuli Venezia Giulia, il vaccino si può prenotare tramite call center, Cup, farmacie e Webapp. In Basilicata, dove l’accesso alle terze dosi per il momento è libero, sarà avviata una valutazione in base al “flusso” atteso a partire dal primo dicembre. In Puglia sono attivi 74 hub vaccinali, ma non è escluso un aumento entro dicembre. Tra qualche giorno, poi, sarà possibile la somministrazione anche nelle farmacie e, tra una decina di giorni, dai medici di base.

Vaxbus in Trentino Alto Adige

Restano aperti gli hub in Umbria, dove è stato già approntato un “piano di massima” in vista delle terze dosi, per le quali servirà comunque la prenotazione. In Veneto, dove il picco è atteso per metà novembre, resteranno attivi i 47 centri vaccinali che resteranno aperti anche di sera e nel fine settimana. In Trentino Alto Adige per i booster sarà sufficiente recarsi in un centro vaccinale, nelle farmacie o a bordo dei cosiddetti Vaxbus. La Toscana proroga l’apertura di alcuni hub per evitare quello che il sindaco di Firenze, Dario Nardella, chiama l’”effetto imbuto”.

Open Vax days in Calabria

In Calabria la Protezione Civile ha indetto gli Open Vax Days, con la possibilità di presentarsi nei 38 hub della regione che somministreranno, a chi vorrò, anche il vaccino antinfluenzale. Anche nelle altre regioni, dalla Sicilia alla Valle D’Aosta, resteranno attivi gli hub e le strutture sanitarie che, in alcuni casi, saranno potenziati o coadiuvati da medici e farmacie, dove siano stati già raggiunti accordi.

Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L’andamento della pandemia e la campagna di vaccinazioni sono mostrati in tre mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia. In quelle dei vaccini l’andamento in tempo reale delle campagne di somministrazione in Italia e nel mondo.

Le mappe: Coronavirus - Vaccini - Vaccini nel mondo Gli approfondimenti La pandemia chiede di approfondire molti temi. Ecco le analisi, le inchieste, i reportage della nostra sezione 24+. Vai a tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull’andamento della settimana con analisi e dati. Qui per iscriversi alla newsletter