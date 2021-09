Hub della medicina rigenerativa a Candiolo le eccellenze biotech

3' di lettura

In autunno a Candiolo, piccolo centro a quindici chilometri da Torino, è prevista l’apertura del Polo tecnologico piemontese, un hub destinato a ospitare imprese tecnologiche specializzate nel biotech e istituti di ricerca. Un progetto ambizioso, che ruota attorno al gruppo capofila Hbw, azienda che opera nel campo delle biotecnologie mediche e, in particolare, della rigenerazione tissutale.

L’idea del Polo tecnologico parte da latitudini lontane, dai banchi dell’Università di Napoli. «Studiavo odontoiatria e insieme al collega Riccardo d’Aquino siamo stati tra i primi a isolare le staminali dalla polpa dentaria - spiega Antonio Graziano, 40 anni, ceo e cofounder del gruppo Rigenera HBW –. Quel tipo di ricerca, però, non ci soddisfaceva dal punto di vista clinico e così iniziammo a concentrare i nostri sforzi su un modo alternativo attraverso il quale raggiungere la rigenerazione dei tessuti, che fornisse risultati immediatamente applicabili. Ci siamo rivolti alla metodica più antica sulla medicina rigenerativa, quella degli innesti, che consiste nel prendere un pezzetto di pelle da una parte del corpo e posizionarlo su una ferita. Una sorta di toppa creata utilizzando i tessuti della stessa persona». Una tecnica antichissima che negli ultimi tremila anni non ha subito grandi variazioni, ma che presenta un grosso limite: per curare una ferita se ne crea inevitabilmente un’altra. «Se ho un’ustione al braccio – dice Graziano - non posso pensare di scarnificare l’altro arto, anche perché per rigenerare dieci centimetri quadrati di pelle ne servono altrettanti. È vero, posso agire su una zona nascosta del corpo, ma la cicatrice rimane comunque».

Per risolvere il problema, il gruppo HBW ha inventato e brevettato “Rigenera”, un macchinario dall’aspetto semplice capace di riparare i tessuti danneggiati basandosi sul concetto di microinnesto. «Preleviamo dal paziente un frammento di pochi millimetri di tessuto – spiega Graziano - e lo frammentiamo all’interno di una speciale capsula in tantissimi pezzetti, ciascuno di dimensione massima pari a 80 micron, quindi perfetti per passare attraverso un ago. Questi frammenti vengono quindi distribuiti sull’area interessata, con un grado di rigenerazione di duecento volte rispetto al frammento di partenza».

La procedura è poco invasiva e si svolge, in circa trenta minuti, in un’unica sessione chirurgica in ambulatorio. Il piccolo frammento di tessuto viene prelevato mediante l’utilizzo di un punch da biopsia, disaggregato, processato e utilizzato come microinnesto. Le applicazioni sono molteplici: dalle ustioni (in questo caso i frammenti possono anche essere bagnati all’interno di un sostituto della pelle, applicato come se fosse una garza) alle cicatrici, dall’alopecia androgenetica all’ortopedia.

«Si tratta di una tecnologia molto potente e trasversale – aggiunge il ceo – che non necessita di attrezzature avanzate. Siamo stati i primi a farlo e oggi la nostra azienda vende capsule monouso in più di quaranta Paesi in tutto il mondo».